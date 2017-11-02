«Боятся остаться без соцсетей»: ВКонтакте провела масштабное исследование молодёжи в России
Социальная сеть «ВКонтакте» провела исследования 10 000 пользователей в возрасте от 14 до 25 лет из России (93% своей аудитории). «Портрет молодёжи» был представлен директором по маркетингу ВКонтакте Александром Кругловым сегодня на конференции RIW.
Оно проходило в формате онлайн-анкеты с открытыми и закрытыми вопросами.
«Сегодня мы делимся этим исследованием с рынком, чтобы помочь любым компаниям лучше понимать молодую аудиторию и работать с ней. По количеству респондентов „Портрет молодёжи“ от ВКонтакте превосходит другие исследования по этой теме в несколько раз. Мы формулировали вопросы вместе с профессиональными психологами и социологами», - рассказал «Собака.ru» Александр Круглов.
Исходя из выводов опроса выяснилось, что:
- 81% парней и 89% девушек боятся надолго остаться без социальных сетей.
- 24% респондентов назвали лень главной причиной неудач в рамках открытого вопроса. При этом 18% парней хотят избавиться от лени, а 22% девушек хотят изменить внешность и вес.
- 64% заявили, что не следуют трендам.
- 64% узнают новости из ВКонтакте, 62% — из других интернет-ресурсов, 55% — в личной беседе с друзьями, 19% — из прочих соцсетей, 18% — из ТВ.
- Только 24% респондентов доверяют информации на ТВ.
- 79% парней и 69% девушек регулярно публикуют записи ВКонтакте — с возрастом это соотношение не меняется.
- 81% рассказывают об успехах друзьям ВКонтакте.
- 51% предпочитает общаться текстом и только 27% голосом
- 62% ежедневно смотрят видео ВКонтакте и только 10% смотрят ТВ.
- 75% ежедневно слушают музыку ВКонтакте.
- Основные устройства для прослушивания музыки — смартфон (около 90%) и ноутбук (40%).
- 80% не нуждаются во мнении посторонних, при этом 34% боятся не оправдать своих же ожиданий, а еще 31% — надежд родителей.
- 90% дорожат мнением родителей, а 78% — мнением друзей, мнение политиков, звёзд и блогеров очень важно менее чем 25% опрошенных .
- По данным открытого опроса, 26% считают самым важным в жизни семью, любовь и дружбу, 15% — деньги, карьеру и саморазвитие.
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