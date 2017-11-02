«Боятся остаться без соцсетей»: ВКонтакте провела масштабное исследование молодёжи в России

Социальная сеть «ВКонтакте» провела исследования 10 000 пользователей в возрасте от 14 до 25 лет из России (93% своей аудитории). «Портрет молодёжи» был представлен директором по маркетингу ВКонтакте Александром Кругловым сегодня на конференции RIW.

Оно проходило в формате онлайн-анкеты с открытыми и закрытыми вопросами.

«Сегодня мы делимся этим исследованием с рынком, чтобы помочь любым компаниям лучше понимать молодую аудиторию и работать с ней. По количеству респондентов „Портрет молодёжи“ от ВКонтакте превосходит другие исследования по этой теме в несколько раз. Мы формулировали вопросы вместе с профессиональными психологами и социологами», - рассказал «Собака.ru» Александр Круглов.

Исходя из выводов опроса выяснилось, что: