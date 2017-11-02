Стало известно «слово года»

Британское издательство HarperCollins, выпускающее толковый словарь английского языка Collins English Dictionary, определило «слово года», сообщается в четверг, 2 ноября, на сайте компании.

«Словом года» стало словосочетание fake news (ред. — фейковые новости), буквально обозначающее «поддельные новости». Издание определяет fake news как «ложную, часто сенсационную информацию, распространяемую под видом новостей». Оно отмечает, что «партизанские новостные каналы» не проверяют факты, тогда как газеты еще пытаются. «Демократия, как мы ее знали, закончилась. Пропаганда — это король», — отмечает HarperCollins.

По данным издательства, частота использования выражения fake news с 2016 по 2017 год выросла на 365%, что связывается с высказываниями президента США Дональда Трампа. На звание «слово года» были и другие претенденты. В их число вошло слово unicorn («единорог»). Помимо мифических животных с рогом на голове так называют новые стартапы, которые оцениваются более чем в $1 млрд.

Кроме того, в списке нашлось место для словосочетания echo chamber («эхо-камера»). Оно обозначает ситуацию, когда окружающие разделяют мнение другого человека только потому, что о нем узнают сторонники сходных взглядов. С fake news конкурировали также понятия gig economy («экономика краткосрочных контрактов», когда на рынке мало постоянно занятых, а много фрилансеров) и cuffing season («сезон наручников», считается, что осенью и зимой одинокие люди более склонны к поиску устойчивых, долгосрочных отношений). В прошлом году HarperCollins признало словом года Brexit, которым обозначается выход Великобритании из Евросоюза.

По материалам «ДП»