Ксения Собчак и Антон Красовский будут вести развлекательное историческое шоу

Телеканал «Пятница» анонсировал запуск новой развлекательной передачи «Можем повторить!» с Ксенией Собчак и Антоном Красовским. Ее премьера состоится в понедельник, 6 ноября, в 22:00.

Собчак и Красовский будут «путешествовать во времени» и ощутят на себе ключевые моменты российской истории: переживут революцию 1917 года, побудут на рейве 90-х годов, в царской России времен Ивана Грозного, а также на балах 19 века.

Напомним, 18 октября стало известно о том, что телеведущая Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты России.

24 октября в сети появилось интервью Ксении Собчак Юрию Дудю — она стала первой женщиной, побывавшей на передаче у интервьюера. Помимо этого, 24 октября состоялась пресс-конференция Собчак, во время которой она рассказала о том, кто будет заниматься ее предвыборной кампанией.