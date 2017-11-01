Forbes включил Маргариту Симоньян в сотню самых влиятельных женщин мира

Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» 37-летняя Маргарита Симоньян впервые вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира, составленный журналом Forbes. Она заняла в рейтинге 52-е место.

«Еще год назад большинство людей понятия не имели, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в кругах технологий, медиа и политики, поскольку большое внимание уделяется негативному влиянию российской телевизионной сети RT», — пишет издание.

Из россиянок в рейтинг также вошла 54-летняя глава Центробанка Эльвира Набиуллина, занявшая 49-ю строчку. Журнал отмечает, что к ней прислушивается президент России Владимир Путин. Рейтинг возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Журнал указывает, что в этом году политик выиграла трудные выборы. Оно отмечает, что в результате них в бундестаг прошла ультраправая партия «Альтернатива для Германии».

По материалам «ДП»