В Петербурге собирают вещи времен СССР для благотворительного аукциона

2 декабря в Музее советских игровых автоматов пройдет благотворительный аукцион «Соцсбыт», на котором распродадут раритетные вещи времен СССР. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы. Половина из собранных средств пойдет на нужды благотворительной организации «Ночлежка», которая помогает бездомным, оставшуюся часть получат владельцы лотов.

В прошлый раз на аукционе удалось продать такие вещи, как опасная бритва, советский графин с настойкой от бара brimborium, зонт-трость, старый чемодан и другие предметы. Желающие выставить на торги свои вещи должны до 20 ноября отправить краткое описание товара и его фото на электронный адрес: team@15kop.ru.