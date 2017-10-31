Россияне начали перепродавать право выкупа iPhone X

На одном из сервисов подачи бесплатных объявлений было зафиксировано увеличение поисковых запросов об iPhone X в 30 раз. В частности, в объявлениях россияне предлагают продать право на оформление предзаказа iPhone Х в официальном магазине Apple, а также услуги по выкупу гаджета с 3 ноября. Цены на право предзаказа, как пишет The Village, варьируются от 10 до 60 тысяч рублей.

Напомним, средняя стоимость последней модели iPhone с 256 гб памяти составляет около 158 тысяч рублей. самый дешевый iPhone X с 64 гб памяти бужет стоить от 79990 рублей.

Ранее стало известно, что россияне разобрали предзаказы на iPhone в Apple Store буквально за три минуты.