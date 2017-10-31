СМИ: Возможная блокировка Telegram в России связана с терактом в метро Петербурга

ФСБ запросила у Telegram данные для дешифровки сообщений на телефонах людей, которых связывает с организацией теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает Republic.

12 июля 2017 года ФСБ направила запрос зарегистрированной в Великобритании Telegram Messenger LLP. Ведомство требовало прислать сведения до 19 июля, но компания отмолчалась. 16 октября мировая судья Мещанского района Юлия Данильчик оштрафовала Telegram на 800 тыс. рублей. Запрос, с которым ознакомилось издание, содержит требование ФСБ предоставить сведения по шести номерам. Ведомство считает, что ими пользовались «подозреваемые в причастности к террористической деятельности». Их имена не раскрываются.

10 июля по всем шести телефонам были приняты отдельные секретные судебные постановления: они разрешали прослушивать разговоры и контролировать переписку, следует из материалов административного дела, на которые ссылается издание. Оно выяснило, что два номера из письма ФСБ зарегистрированы на братьев Аброра и Акрама Азимовых. Следствие считает их организаторами взрыва в метро Петербурга, при котором погибли 16 человек, включая самого террориста-смертника. Оба брата с середины апреля содержатся под арестом.

Во время допроса они назвали свои телефоны. Два из них совпадают с номерами из запроса ФСБ в Telegram. Оба номера использовал Аброр Азимов. По его словам, они нужны были для связи с организатором теракта, членом запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство» Ахмадом. Сам Азимов утверждал, что использовал WhatsApp, а не Telegram.

Основатель сервиса Telegram Павел Дуров 29 октября сообщил, что в мессенджере заблокировано более 8,5 тыс. каналов, связанных с террористом. При этом он отметил, что никогда не уступал давлению чиновников, добивавшихся от Telegram политической цензуры.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. На перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате погибли 16 человек, включая смертника, несколько десятков пассажиров получили ранения разной степени тяжести. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.

По материалам «ДП»