Исследование: сколько еды выбрасывают жители мегаполисов и почему так происходит?
Ученые решили разобраться, по какой причине жители крупных городов выбрасывают в мусорный бак еще пригодные в пищу молочные продукты, фрукты и овощи. Рассказываем о результатах масштабного исследования и о том, что предлагают инженеры-экологи для решения проблемы избытка пищевых отходов в современных мегаполисах.
Еда может быть лишнейЗимой 2016 года участники группы американских исследователей надели защитные маски, респираторы, перчатки и в прямом смысле окунулись в мусорные баки жителей США. Они перебирали содержимое и отделяли банановые шкурки от кусков спрессованного кофейного жмыха из кофемашин. Зачем они променяли работу в стерильных лабораториях на копание в грязи? У исследователей была очень важная цель — попытаться наконец понять, какое количество еще пригодной в пищу еды каждый день отправляется в канализацию.
Ни для кого не секрет, что в городах существует серьезная проблема утилизации пищевых отходов (помимо пластика и бумаги). Люди по всему миру выбрасывают огромное количество остатков еды: мы постоянно видим вокруг себя переполненные мусорные бачки и компостные ямы на загородных участках. Активисты благотворительных организаций пытаются договориться с кафе и ресторанами о том, чтобы отдавать еду нуждающимся, но инициатива встречает множество препятствий — начиная от транспортировки еды и заканчивая бюрократическими проволочками в оформлении. Более того, оказалось, что несмотря на глобальный характер проблемы, до сих пор нет внятного исследования и статистических данных о том, кто, сколько, когда и что выбрасывает в мусорный бак.
Сотрудникам инженерной компании Tetra Tech в этом помог Совет по охране природных ресурсов США и фонд Рокфеллера. К эксперименту они подключили более 1500 человек из Денвера, Нью-Йорка и Нэшвилла, проанализировав содержимое мусорных баков 277 жилых домов и 145 контейнеров, принадлежащих коммерческим и промышленным предприятиям.
Благодаря полученным данным они выпустили несколько отчетов, в которых было указано, откуда и в каком количестве в городах появляются пищевые отходы и как использовать их во благо общества.
Три уровня мусора
Для исследования инженеры-экологи Tetra Tech разделили всю еду из мусорных баков на три категории: съедобные отходы, полусъедобные отходы (кожура и огрызки) и несъедобные (косточки, яичная скорлупа, раковины моллюсков). Затем они подсчитали находки из мусорных баков и добавили к этому количеству то, что было указано в «кухонных дневниках» (отчетах о выбрасываемой пище) горожан, чтобы понять, какой объем мусора формируется в зависимости от городской среды.
Оказалось, что больше всего пищи попадает в утиль в Денвере и Нью-Йорке. Неудивительно, что власти Нью-Йорка решили в 2014 года внедрить программу «компостных островков», чтобы решить проблему избытка пищевых отходов. Так, почти 30% от 14 миллионов тонн мусора отправляется на свалки за пределами городской черты на изготовление полезного органического удобрения.
В Нэшвилле пищевые отходы, поступающие из жилых кварталов и ресторанов, были одинаковыми по количеству. Денверцы выбрасывали самое большое количество съедобных отходов (первая категория) — около 3,5 кг на один дом в неделю, ньюйоркцы — 2,5 кг еды в неделю, а жители Нэшвилла меньше всего — 2 килограмма. Среди всех трех городов, кофе и зерна были самым распространенным видом отходов в баке, затем шла банановая кожура и куриные кости. Яблоки, хлеб, апельсины и картофель также вошли в топ списка, наравне со списанными молочными продуктами.
Почему люди выбрасывают еду
В своих отчетах горожане указывали по какой причине они выбрасывают те или иные продукты. Так, 44% респондентов написали, что они выкидывают несъедобную (третью категорию) категорию продуктов, 20% отправляют в мусорный бак испорченную или заплесневелую еду, и лишь 11 процентов заявили, что не хотят оставлять в холодильнике остатки еды, пусть даже пригодной к употреблению. Лишь 4 процента американцев указали, что выбрасывают еду только потому, что у нее прошел срок годности, указанный на упаковке.
Отчеты дали исследователям необходимую информацию об отношении жителей городов к еде. Так, большинство опрошенных предпочитает есть «идеальные» фрукты и овощи — без пятен и вмятин. Более половины респондентов сказали, что они всегда или почти всегда вырезают испорченную часть фрукта или овоща и употребляют в пищу оставшуюся мякоть. Лишь единицы написали, что они морально не готовы выбрасывать еду. 58 процентов заявили, что меньше чувствуют вину по поводу того, что выбрасывают еду, потому что знают, что она будет переработана в компост.
Тем не менее, судя по тому, что рассказали исследователям жители городов, большая часть выброшенных продуктов (53%) не дойдет до переработки в компост, а отправится прямиком в мусорное ведро.
Более того, ученым Tetra Tech удалось выявить странную закономерность: чем больше респонденты участвовали в программе переработки отходов в компост, тем больше отходов появлялось в городе. Для сравнения, в городах, где семьи сразу выбрасывали еду в мусорный бак (Денвер, Нэшвилл), общее число отходов было гораздо меньше. В связи с этим исследователи сделали вывод, что для людей в приоритете должно быть уменьшение общего количества пищевых отходов, нежели их переработка в компост.
Отходы во благо
Избытки еды могут и должны быть использованы на благо нуждающихся. «Возмутительно огромное количество еды сбрасывается в канализацию в современных городах, и в то же время практически столько же людей голодают», — заявила старший научный сотрудник Совета по охране природных ресурсов Дана Гандерс.
Например, согласно отчету Министерства сельского хозяйства США от 2016 года, более 13 процентов жителей штата Теннесси ощущают перманентную нехватку продовольствия. В штате Нью-Йорк эта цифра приближается к 12 процентам, а в Колорадо более 10 процентов жителей ежедневно борются за доступ к пищевым ресурсам. Как власти городов предлагают решить проблему нехватки продовольствия? Увеличением количества производимых ресурсов. Однако согласно отчету Совета по охране природных ресурсов, такие меры лишь угнетают природу и сельскую местность.
Для владельцев ресторанов и кафе участие в программе помощи нуждающимся может стать довольно накладной — им придется за свой счет оплачивать расходы на транспортировку еды. В таких условиях проще выбросить еду на помойку. Тем не менее, если за эту проблему возьмутся городские власти, то расходы окажутся менее существенными для бюджета.
Инженеры-экологи считают свое исследование идеей для городского стартапа: «Скорее всего с каждым годом будет появляться все больше данных по этой теме, и тогда властям будет легче ориентироваться в возможностях рационального использования пищевых отходов». Например, они предлагают организовать площадки для сбора еды и повысить уровень осведомленности об этой проблеме среди горожан.
Новый «мусорный менеджмент»
Города также могут полностью изменить «мусорный менеджмент». Например в Нью-Йорке группа молодых архитекторов-энтузиастов при поддержке центра архитектуры фонда Рокфеллера изложила серию дизайнерских решений, которые рассматривают пищевые отходы как проблему планирования и решают ее с помощью продуманной планировки и изобретательных интерьеров, помогающих облегчить ношу городов и приблизить их к великой цели — подобно той, что поставил перед Ньюй-Йорком его мэр Билл Де Блазио. Он заявил о том, что город должен перейти к нулевому количеству отходов к 2030 году. — переходу к полному избавлению от отходов к 2030 году.
Другие высказываются о других способах решения этой задачи. «Сделайте переработку и компостирование проще, — написал один из участников дискуссии на эту тему в сети. — Как и многие из ньюйоркцев, я живу в небольшом местечке и часто замечаю у себя мышей и тараканов. Это означает, что мусор хранится в определенном месте. Так как мы должны разделять мусорный контейнер на отдел для переработки макулатуры и отдел для других отходов, места на полноценное разделение мусора на четыре контейнера не остается. Когда мы жили в Сан-Франциско и выбрасывали весь перерабатываемый мусор в единственный контейнер, мы делали компост гораздо чаще».
«Дизайн-мышление – это то, что люди должны требовать от городов, архитекторов, и вышестоящих», —заявил исполнительный директор центра архитектуры Рокфеллера Бенджамин Проски на встрече, посвященной планам по сокращению отходов. По его мнению, именно сбор, переработка и работа над точными данными позволят усилить фокус и влияние горожан на власти.
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