Исследование: сколько еды выбрасывают жители мегаполисов и почему так происходит?

Еда может быть лишней

Зимой 2016 года участники группы американских исследователей надели защитные маски, респираторы, перчатки и в прямом смысле окунулись в мусорные баки жителей США. Они перебирали содержимое и отделяли банановые шкурки от кусков спрессованного кофейного жмыха из кофемашин. Зачем они променяли работу в стерильных лабораториях на копание в грязи? У исследователей была очень важная цель — попытаться наконец понять, какое количество еще пригодной в пищу еды каждый день отправляется в канализацию.

Ни для кого не секрет, что в городах существует серьезная проблема утилизации пищевых отходов (помимо пластика и бумаги). Люди по всему миру выбрасывают огромное количество остатков еды: мы постоянно видим вокруг себя переполненные мусорные бачки и компостные ямы на загородных участках. Активисты благотворительных организаций пытаются договориться с кафе и ресторанами о том, чтобы отдавать еду нуждающимся, но инициатива встречает множество препятствий — начиная от транспортировки еды и заканчивая бюрократическими проволочками в оформлении. Более того, оказалось, что несмотря на глобальный характер проблемы, до сих пор нет внятного исследования и статистических данных о том, кто, сколько, когда и что выбрасывает в мусорный бак.

Сотрудникам инженерной компании Tetra Tech в этом помог Совет по охране природных ресурсов США и фонд Рокфеллера. К эксперименту они подключили более 1500 человек из Денвера, Нью-Йорка и Нэшвилла, проанализировав содержимое мусорных баков 277 жилых домов и 145 контейнеров, принадлежащих коммерческим и промышленным предприятиям.

Благодаря полученным данным они выпустили несколько отчетов, в которых было указано, откуда и в каком количестве в городах появляются пищевые отходы и как использовать их во благо общества.