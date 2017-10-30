Андрей Звягинцев, Илья Лагутенко, Леонид Парфенов и другие о сталинских репрессиях

Андрей Звягинцев, кинорежиссер

«Возвращаясь к Бродскому, я недавно прочел его текст. Так вот, он говорит о том, что всех их, детей, в школе согнали в актовый зал… Представьте себе масштаб: школа, сколько там, десять классов, и их по несколько там — а, б, в, г. То есть вот этих всех детей от мала до велика, от 7 лет до 16, согнали в актовый зал. А дальше он пишет: сказали встать всем на колени. Они встали на колени, на сцену вышла… мужеподобная баба — какая-то там директор школы или я уж не знаю кто ‒ и прокричала детям истошным таким воплем, дескать… плачьте, плачьте ‒ умер великий Сталин! Вот в такой атмосфере, такой среде, такой духовной пустоте как можно сопротивляться этому? Невероятно».