«Какого Блюхера?»: В приемной Госдумы фамилию маршала посчитали матом

«Ох уж эти электронные приемные! Отправляла письмо в ГосДуму. В тексте запрещен мат, но я же без него (хотя очень хочется). Обыскалась слова «хера», из-за которого программа не пропускает письмо. Оказалось, что это слово было в адресе «проспект Маршала Блюхера». То есть в понимании программы, когда я пишу эту улицу, то ругаюсь матом, например так: «какого Блюхера вы тут творите?!», — написала она, добавив, что требует вернуть возможность подачи обращений по электронной почте.