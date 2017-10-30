«Какого Блюхера?»: В приемной Госдумы фамилию маршала посчитали матом
Жительница Петербурга пожаловалась на то, что не смогла отправить письмо в электронную приемную Госдумы из-за того, что программа по ошибке нашла в тексте матерное слово, которого не было. Об этом она написала в паблике «Красивый Петербург | Калининский район».
«Ох уж эти электронные приемные! Отправляла письмо в ГосДуму. В тексте запрещен мат, но я же без него (хотя очень хочется). Обыскалась слова «хера», из-за которого программа не пропускает письмо. Оказалось, что это слово было в адресе «проспект Маршала Блюхера». То есть в понимании программы, когда я пишу эту улицу, то ругаюсь матом, например так: «какого Блюхера вы тут творите?!», — написала она, добавив, что требует вернуть возможность подачи обращений по электронной почте.
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