Пользователи Twitter устроили флешмоб «Вся Россия в одном фото»

Пользователи Twitter устроили флешмоб под названием «Вся Россия в одном фото»: все началось с публикации блогера с ником Сергей Д. в воскресенье, 29 октября. Он выложил фото дороги в пасмурную погоду с подписью: «Вся Россия в одном фото». После этого в комментариях к посту пользователи начали делиться своими версиями типичной российской действительности.