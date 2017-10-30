Пользователи Twitter устроили флешмоб «Вся Россия в одном фото»

Пользователи Twitter устроили флешмоб под названием «Вся Россия в одном фото»: все началось с публикации блогера с ником Сергей Д. в воскресенье, 29 октября. Он выложил фото дороги в пасмурную погоду с подписью: «Вся Россия в одном фото». После этого в комментариях к посту пользователи начали делиться своими версиями типичной российской действительности. 

 

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