Пользователи Twitter устроили флешмоб «Вся Россия в одном фото»
Пользователи Twitter устроили флешмоб под названием «Вся Россия в одном фото»: все началось с публикации блогера с ником Сергей Д. в воскресенье, 29 октября. Он выложил фото дороги в пасмурную погоду с подписью: «Вся Россия в одном фото». После этого в комментариях к посту пользователи начали делиться своими версиями типичной российской действительности.
ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/H7JvXK2nQe— Сергей Д (@sd0107) 29 октября 2017 г.
ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/cLWQELuYek— Ruzana (@Ruzayan) 29 октября 2017 г.
ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/GoWIbT8gOK— Илья (@IlyaVlasov) 29 октября 2017 г.
Вся Россия в одном фото pic.twitter.com/b3s3W1kqMs— Young Shawerma (@lyaline13) 29 октября 2017 г.
ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/fsHbeMRcx6— Миша ️ (@aerialhand) 29 октября 2017 г.
Вся Россия в одном фото pic.twitter.com/HZT1dhjwk6— рил ток ⚡ (@thanx_cap) 29 октября 2017 г.
ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/a65QyCMDdk— ⚡Николай Ламберт (@NikolassLambert) 29 октября 2017 г.
ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/AzczEEbhIf— stas (@dandyST) 29 октября 2017 г.
Вся Россия в одном фото. pic.twitter.com/A8gFkFpc5h— Тот самый Мартин (@martin_camera) 29 октября 2017 г.
Вся Россия в одном фото pic.twitter.com/KMXmVpd3yv— Konstantin Goncharov (@_DevStorm) 29 октября 2017 г.
Вся Россия в одном фото. pic.twitter.com/5BajDPKE1v— Dougie Brimson (@Dougie__Brimson) 29 октября 2017 г.
Вся Россия в одном фото pic.twitter.com/zZQ3J3YKp6— mayakovsky (@tvoyhod) 29 октября 2017 г.
ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/cpG9QhwtQl— 9sgm9 (@Al_melen) 29 октября 2017 г.
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