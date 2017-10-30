«История о том, как девочка побеждает маньяка»: Татьяна Фельгенгауэр о нападении на себя

Всем привет! Сегодня 30 октября, и ровно неделю назад меня пытались убить. Мне еще предстоит как-то уложить в своей голове всё случившееся, а пока я хочу сказать спасибо.

Спасибо нашему охраннику Александру, который смог оттащить от меня человека с ножом. Спасибо охраннику Игорю, который поспешил на помощь Александру. Спасибо Иде, которая не растерялась, быстро среагировала и сделала всё, чтобы я как можно скорее оказалась в «скорой». Спасибо незнакомой мне женщине. Она просто увидела, как мы с Идой выбежали на первый этаж, и пытались вызвать «скорую». И эта женщина не ушла, не отвернулась, не сделала вид, что торопится. Она помогала мне зажимать раны на шее, потому что у меня уже не было сил, и я начинала захлебываться кровью.

Я просила её говорить со мной, не давать терять сознание. Моя дорогая незнакомка, Вы очень храбрая! Я обязательно Вас разыщу! Спасибо Оле Бычковой и Ире Меркуловой, которые прибежали вниз, чтобы просто быть рядом. Спасибо Кире, которая так старалась быть полезной. Спасибо Кате, которая взяла мой телефон и стоически отвечала на звонки, успокаивала моих родных, довезла меня до больницы. Катька, твое железное спокойствие очень помогло мне не паниковать. Спасибо врачу «скорой» Александру за самую важную первую медицинскую помощь. Спасибо Гульнаре Пеньковой и Лёше Левченко. И бесконечное спасибо потрясающим хирургам НИИ Склифосовского. (Карен Рубенович Джаграев вообще мой герой). И не только хирургам спасибо. Дорогая Елена Александровна, мой анестезиолог, Вы были рядом в самые страшные моменты, как бы я без Вас! Спасибо реаниматологам из отделения шоковой терапии, которые первые трое суток были неотлучно рядом. Спасибо всем-всем врачам, которые меня лечили и подбадривали. Спасибо сестрам и санитаркам, которые старались развлечь и заботились. Спасибо директору Института Сергею Петрикову. Понимаю, сколько на Вас обрушилось звонков! И спасибо, что не жалели своего времени на меня и мою семью!

Спасибо моей семье, друзьям, моим родным эховцам. Спасибо тем, кто приехал в больницу просто чтобы быть рядом. Я вас всех ужасно люблю! Спасибо моему адвокату Сергею Бадамшину за чувство безопасности! Спасибо знакомым и незнакомым, которые писали, переживали и предлагали помощь. У меня ушло три дня на то, чтобы прочитать эти сотни сообщений со словами поддержки. Я честно старалась отвечать. Спасибо журналистам, которые в массе своей повели себя очень деликатно и солидарно. Это очень ценно для меня.

Я понимаю, как сильно мне повезло, что я всё ещё с вами. Но дело, как мне кажется, не только в невероятном везении. Ведь все эти бесконечные спасибо здесь не просто так. Это не банальная вежливость или формальность. Это история о том, что за свою жизнь нужно бороться. Нужно драться. И жизни нужно спасать. Все мои благодарности адресованы людям неравнодушным и отважным. Честно говоря, я сама от себя не ожидала, что смогу так отчаянно сражаться за своё право жить. И я не была бы такой сильной, если бы не все вы, которым я говорю спасибо. Потому что когда ты боец, и когда есть люди, готовые бороться за тебя, вот тогда получается история со счастливым концом. История о том, как девочка побеждает маньяка.