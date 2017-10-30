Журналистка Екатерина Гордон объявила о планах участвовать в выборах президента

Основой своей предвыборной кампании Гордон собирается сделать защиту прав женщин и детей. «Я хочу стать голосом для женщин, чьи права попраны», — заявила она. В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о выдвижении Гордон. «В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Поэтому читаем Конституцию, определяем соответствия. Здесь больше говорить нечего», — сказал Песков журналистам.

Напомним, 18 октября стало известно, что свою кандидатуру на президентские выборы 2018 года выдвинет телеведущая Ксения Собчак. 23 октября она провела пресс-конференцию, на которой рассказала о своей будущей кампании и о том, кто будет работать в ее предвыборном штабе.