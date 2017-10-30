В Петербурге разбили витрину магазина Германа Стерлигова
В Петербурге разбили витрину магазина сети «Хлеб и соль» православного предпринимателя Германа Стерлигова. Неизвестные проломили световую витрину в магазине на ул. Всеволода Вишневского, 3, оставив над ней надпись: «Позор фашизму». «Стерлигов к фашистам никакого отношения не имеет», — заявили «Фонтанке» в магазине, предположив, что это была хулиганская выходка.
Ранее неизвестные разрисовали магазин Стерлигова на Смольном пр., 7. Напомним, в апреле в Петербурге состоялось открытие пяти магазинов «Хлеб и соль». Покупателям предлагаются «натуральные продукты», а хлеб приготовлен в настоящей русской печи. «Первый русский миллионер» бизнесмен Герман Стерлигов известен своими радикальными монархическими взглядами. Его лавка «Хлеб и соль» стала известна на всю страну после того, как на витрине появилась надпись о запрете входа для гомосексуалов. Позже, продавцам пришлось убрать табличку после того, как активистка Вера Врубель сообщила о том, что не станет мириться с оскорбительной надписью.
В июне Стерлигов закрыл один из своих магазинов в Петербурге. Об этом написал житель города Сергей Ушан на странице сообщества «Пять углов: Мы живем в центре Петербурга» в Facebook. В свою очередь, в комментариях к посту, активистка Вера Врубель написала, что скорее всего хозяин лавки решил «не дожидаться решения Прокуратуры», которая начала проверку по жалобе самой Врубель.
Мы попытались разобраться, с чего начинал Стерлигов, как придумал хлеб по 1500 рублей и почему Петербург не принял идею нетерпимости.
По материалам «ДП»
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