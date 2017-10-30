В Петербурге разбили витрину магазина Германа Стерлигова

В Петербурге разбили витрину магазина сети «Хлеб и соль» православного предпринимателя Германа Стерлигова. Неизвестные проломили световую витрину в магазине на ул. Всеволода Вишневского, 3, оставив над ней надпись: «Позор фашизму». «Стерлигов к фашистам никакого отношения не имеет», — заявили «Фонтанке» в магазине, предположив, что это была хулиганская выходка.

Ранее неизвестные разрисовали магазин Стерлигова на Смольном пр., 7. Напомним, в апреле в Петербурге состоялось открытие пяти магазинов «Хлеб и соль». Покупателям предлагаются «натуральные продукты», а хлеб приготовлен в настоящей русской печи. «Первый русский миллионер» бизнесмен Герман Стерлигов известен своими радикальными монархическими взглядами. Его лавка «Хлеб и соль» стала известна на всю страну после того, как на витрине появилась надпись о запрете входа для гомосексуалов. Позже, продавцам пришлось убрать табличку после того, как активистка Вера Врубель сообщила о том, что не станет мириться с оскорбительной надписью.

По материалам «ДП»