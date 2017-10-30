Телеведущая Елена Летучая планирует перейти на «Первый канал»

Телеведущая Елена Летучая, ставшая известной благодаря передаче «Ревизорро» на телеканале «Пятница» (в которой она проверяла работу кафе, ресторанов и отелей по всей России), перейдет работать на «Первый канал». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник на «Первом канале».

Судя по информации источника, Летучая будет вести похожу на «Ревизорро» программу, в котором будет проверять школы, больницы и поликлиники. Источник с телеканала «Пятница» сообщил «Ведомостям», что ведущая пока не сообщала о своем переходе на другой канал.

«У Елены есть агентский договор, который обязует ее информировать канал о своих планах», – говорит он. Известно, что телеведущая завершила работу над программой «Ревизорро», но на канале пробовали снимать ее в других передачах, в том числе в «Адской кухне» и «Тройняшках», но рейтинги не оправдали ожиданий.

В свою очередь, представитель «Первого канала» официально подтвердил, что предложил Летучей создать программу после того, как она «экспромтом сделала репортаж из Воронежской больницы № 2, обнаружив там антисанитарные условия и грубые нарушения».

Здесь можно прочитать интервью Елены Летучей для «Собака.ru», в котором она рассказала о съемках своего шоу.