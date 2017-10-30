В школах России 30 октября пройдут уроки по защите от травли в интернете

В российских школах 30 октября проведут Единый урок безопасности в интернете. Инициатива принадлежит комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. Школьникам расскажут про такие понятия, как буллинг, троллинг, определение достоверности информации в сети, а также безопасные покупки в онлайн-магазинах. 

В сети доступен тест для школьников о безопасности интернета: 20 вопросов в опроснике охватывают основные темы информационной безопасности.


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