В школах России 30 октября пройдут уроки по защите от травли в интернете

В российских школах 30 октября проведут Единый урок безопасности в интернете. Инициатива принадлежит комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. Школьникам расскажут про такие понятия, как буллинг, троллинг, определение достоверности информации в сети, а также безопасные покупки в онлайн-магазинах.

В сети доступен тест для школьников о безопасности интернета: 20 вопросов в опроснике охватывают основные темы информационной безопасности.