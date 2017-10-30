Петербургский полицейский покорил Instagram своей внешностью
23-летний полицейский из Петербурга стал настоящей знаменитостью Instagram благодаря своей модельной внешности. На аккаунт сотрудника правоохранительных органов подписались 50 тысяч человек, но в скором времени страница исчезла. В комментариях к фото пользователи соцсети отмечали, что полицейский совсем не похож на типичного представителя органов: у него модная прическа и стильная одежда.
Несмотря на исчезновение аккаунта, снимки сохранились на других порталах. Судя по информации в Instagram, его зовут Роман.
«У меня всегда вызывает улыбку, когда меня приравнивают к блогеру. Я никогда не преследовал никаких целей в Instagram и вел его исключительно для себя. Судя по росту аудитории, начал понимать, что это нравится и вам, за что и спасибо», — писал полицейский пару недель назад.
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