Ксения Собчак: «Сталин — однозначно кровавый палач и преступник, враг народа»

Ксения Собчак опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию Иосифа Сталина и раскритиковала идею о «перегибах» в деятельности главы СССР.

В частности, она написала, что попытки оправдать сталинский режим – это гнусный поступок, который не может служить оправданием смерти миллионов людей: «Сталин однозначно кровавый палач и преступник. Он однозначно враг русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского любого народа, населявшего ту страну. Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад».

Собчак также отметила, что именно Сталин «выстроил систему, которую не удалось сломать ни Горбачеву, ни Ельцину», и призвала общественность перестать искать оправдания сталинскому террору, чтобы «страна двигалась вперед».