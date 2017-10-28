Сергей Шнуров купил квартиру бабушке, которая 30 лет прожила в конюшне

Нина Макеева почти 30 лет прожила в неотапливаемой конюшне в поселке Лопадино в Брянской области, но недавно она переехала в новую квартиру, которую ей пожертвовал лидер «Лениграда» Сергей Шнуров.

Об истории брянской старушки стало известно после эфира программы «Мужское и женское». Чиновники, с которыми общалась 79-летняя пенсионерка предлагали ей переехать из старой конюшни XIX века в старую школу, объясняя это тем, что других вариантов предложить женщине не могут. В отличие от чиновником делом заинтересовались Следственный комитет и неизвестный музыкант.

Как сообщил «Брянск today», Сергей Шнуров, узнав, в какой ситуации оказалась пенсионерка, помог ей переехать в «квартиру со всеми удобствами».

Однако сам музыкант отказался комментировать ситуацию с помощью бабушке. Дмитрий Гугучкин, гитарист «Лениграда» и представитель Сергея Шнурова, отметил, что об этом они говорить не будут.

При этом Шнуров частый участник благотворительных акций. В мае вместе с Михаилом Боярским и Александром Кержаковым он снялся в проекте в поддержку детей, больных аутизмом. А также вместе с коллегами-музыкантами записывал песню для бездомных.