В Петербурге провели акцию против апскертинга

Студентка СПбГУ Анна Довгалюк опубликовала в Youtube видеоманифест против апскертинга — подсматривания и фотографирования под женскими юбками.

«Это видео посвящается всем любителям подсматривать под юбки. От имени всех девушек, которые стали вашими жертвами. Нате, смотрите! И к нам не приближайтесь», — говорится в ролике.

Авторы ролика говорят о том, что только в Петербурге в этом году зафиксировано 350 жалоб на апскертеров от их жертв.