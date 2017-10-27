Социологи выяснили, сколько процентов избирателей готовы проголосовать за Ксению Собчак

Подавляющее большинство россиян (90%) не готовы проголосовать за телеведущую Ксению Собчак на президентских выборах, возможность поддержки ее допускают лишь 9%, сообщает в пятницу, 27 октября, «Левада-центр». Среди готовых проголосовать за Собчак оказались те, кто не собирался идти на выборы или пока не определился с этим. В то же время социологи «Левада-центра» считают, что электоральный рейтинг Собчак не превышает 1%

Самый высокий электоральный рейтинг (53% опрошенных) у президента России Владимира Путина. Второе место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский (3%). Тройку замыкает оппозиционер Алексей Навальный (2%).

Из 90% россиян, не собирающихся голосовать за Собчак, 32% ничего не слышали о ее решении баллотироваться, 58% знают об этом. Гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков в комментарии изданию «Ведомости» отметил, что само выдвижение Ксении Собчак повысило негативный фон в отношении нее. «Максимально она может рассчитывать на поддержку, которой пользовался Прохоров (миллиардер Михаил Прохоров баллотировался на выборах-2012 и набрал 8% голосов. — Ред.)» , - сказал Гудков. По мнению социолога, Ксения Собчак может привлечь голоса недовольных действующей властью, если будет говорить о проблемах, которые сейчас замалчиваются. «Также за нее могут проголосовать те, кто сейчас отказывается идти на выборы. Но это не столько голосование за Собчак, сколько действительно протестное голосование», — продолжил Гудков.

Накануне «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, согласно которому Собчак возглавила рейтинг недоверия россиян к политикам и общественным деятелям, сместив в нем премьера Дмитрия Медведева.

По материалам «ДП»