США рассекретили почти 3 тысячи документов об убийстве Кеннеди

Национальный архив США обнародовал 2891 документ, связанный с расследованием убийства 35-го американского президента Джона Кеннеди. Файлы размещены на сайте Национального управления архивов и документации США.

В пресс-релизе говорится, что президент США Дональд Трамп по просьбам профильных ведомств решил временно не публиковать часть документов из соображений национальной безопасности.

В конце октября истекает 25-летний срок секретности для документов об убийстве Кеннеди. Предыдущая часть архива была опубликована в июле и включала 3,9 тыс. файлов. Следующую часть планируют обнародовать до апреля 2018 года.

Ранее появилась информация о том, что правительство США может помешать публикации ранее засекреченных документов, так как в них содержится информация о недавних операциях американской разведки. На это Трамп ответил, что готов к обнародованию архива.

35-го американского президента Джона Фицджеральда Кеннеди застрелили из снайперской винтовки во время его визита в Даллас, штат Техас. Следствие пришло к выводу, что убийцей был стрелок-одиночка Ли Харви Освальд. Из опубликованных документов следует, что ФБР начало слежку за Освальдом за месяц до выстрела в Кеннеди. Спустя 2 дня после убийства президента владелец ночного клуба Джек Руби застрелил Освальда во время перевода в тюрьму.

По материалам «ДП»