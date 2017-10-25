Собчак намекнула, что она «как Путин» в «Прямой эфире» у Малахова

Будущий кандидат в президенты России Ксения Собчак стала главной героиней передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. На программу также приехала ее мама, член Совета Федерации Людмила Нарусова. Собчак опоздала на эфир, но наменкула, что она «как Путин».

На передаче обсуждали самую главную новость минувших дней — выдвижение Собчак на президентских выборах в 2018 году. Помимо Путина, телеведущая упомянула Алексея Навального, сказав, что не нужно бояться произносить его фамилию в прямом эфире на федеральном канале.

В свою очередь, Нарусова заявила, что ее дочь не боится первых лиц государства, «потому что они в её детстве пили чай на кухне Собчаков». Не обошла стороной телеведущая и тему ухода Андрея Малахова с «Первого канала» на «Россию 1». Она сказала, что на «Первом канале» можно было обсуждать не все темы, и что он ушёл на «Россия 1», чтобы не становиться пропагандистом. В то же время Нарусова попыталась её одёрнуть: «Ну не подставляй ты».

По словам Собчак, Малашенко согласился стать главой штаба утром перед пресс-конференцией. Они переговорили в кафе на Патриарших и поехали к журналистам. Идея пригласить Малашенко пришла Ксении, когда она увидела соответствующий пост Божены Рынски. Помимо этого, будущий кандидат в президенты рассказала Малахову, что в ангеле на шпиле в Петропавловской крепости находится письмо Анатолия Собчака, адресованное ей. Его можно будет открыть в 2045 году.

Напомним, накануне стало известно, что перед выборами Собчак планирует сменить имя — в ее штабе решили, что избиратели должны увидеть в бюллетене графу «против всех». 24 октября в сети появилось интервью Ксении Собчак Юрию Дудю — она стала первой женщиной, побывавшей на передаче у интервьюера. Помимо этого, 24 октября состоялась пресс-конференция Собчак, во время которой она рассказала о том, кто будет заниматься ее предвыборной кампанией.