«Лаборатория Касперского» случайно скачала секретные документы США

Аналитики «Лаборатории Касперского» случайно получили засекреченные файлы Агентства национальной безопасности (АНБ) США, когда скачивали информацию о хакерской группе Equation Group. Об этом в среду, 25 октября, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление главы компании Евгения Касперского.

По его словам, происшествие случилось в 2014 году. Сотрудники, скачивавшие информацию о хакерах, сообщили ему о возникшей проблеме — вместе с нужными файлами они получили секретные документы АНБ. «Их (файлы. — Ред.) надо удалить», — заявил Касперский. При этом он не уточнил, сообщил ли о произошедшем АНБ.

В 2015 году «Лаборатория Касперского» заявила, что АНБ США может быть причастно к кибершпионажу. Ведомство тогда не прокомментировало эту информацию. В середине октября The Washington Post написала, что с помощью «Лаборатории Касперского» были похищены секретные данные АНБ. Это обнаружила израильская разведка, которая предупредила американские власти. По информации издания, российские хакеры пользуются программами «Лаборатории Касперского», чтобы распознать нужные файлы на компьютерах сотрудников АНБ. Таким образом, они знают, как АНБ проникает в иностранные компьютерные сети и защищает свои. По материалам «ДП» В сентябре 2017 года министерство внутренней безопасности США запретило американским госструктурам пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского», обвинив ее в сотрудничестве со спецслужбами России. При этом сама «Лаборатория Касперского» свои связи с какими-либо спецслужбами всегда отрицала.

По материалам «ДП»