Институт русского языка попросили включить в словарь «шаверму» после «шаурмы» Полтавченко

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев направил обращение в столичный Институт русского языка им. Виноградова с просьбой рассмотреть возможность включения в современные словари термина «шаверма». Об этом 25 октября сообщили в аппарате парламентария.

На сегодня, отметил депутат в своём обращении, в новейших академических словарях зафиксировано только слово «шаурма». «Шавермы» в литературном языке не существует.

«Однако это слово – наречие жителей Петербурга. После того как «шаверма» будет закреплена в качестве литературной нормы, которая имеет исконно петербургские корни, мы сможем использовать термин в документах. Оно не будет считаться просторечием, как сейчас», – считает Цивилев.

Губернатор Георгий Полтавченко, накануне назвавший «шаверму» «шаурмой», руководствовался правилами русского языка, уверен парламентарий.

«В этом нет никакого политического подтекста, как утверждают некоторые издания», – резюмировал депутат. Напомним, ранее петербургский губернатор в интервью «Российской газете», комментируя ситуацию с ларьками у станций метро, употребил слово «шаурма» вместо петербургского варианта «шаверма».

По материалам «Фонтанки»