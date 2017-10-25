Собчак захотела сменить фамилию перед выборами президента

Телеведущая и будущий кандидат в президенты России Ксения Собчак планирует сменить имя — в ее штабе решили, что избиратели должны увидеть в бюллетене графу «против всех». Об этом «Дождю» сообщили трое знакомых Собчак.

Как именно будут выглядеть фамилия, имя и отчество Собчак, пока неизвестно. Из слов одного из собеседников понятно, что речь идет о двойной фамилии и отказываться от своей девичьей телеведущая не планирует. «Обсуждалось, что было бы здорово, если бы там было так: „Ксения Собчак — против всех“», — рассказывает один из собеседников. По словам двух других знакомых Собчак, речь идет о ее желании полностью заменить имя или фамилию на «Против всех».

«Супер идея, я впервые от вас это слышу», — сказала Дождю пресс-секретарь предвыборного штаба Собчак Ксения Чудинова.

Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав», при изменении данных кандидата в течение года до дня выборов в графе указывается его прежнее имя. Процедура смены ФИО занимает 13 дней. Сама избирательная кампания стартует в декабре.

24 октября в сети появилось интервью Ксении Собчак Юрию Дудю — она стала первой женщиной, побывавшей на передаче у интервьюера. Помимо этого, 24 октября состоялась пресс-конференция Собчак, во время которой она рассказала о том, кто будет заниматься ее предвыборной кампанией.