Владимир Путин заявил об уходе России от службы по призыву

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия постепенно уходит от службы по призыву в Вооруженных силах. «Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву», — сказал президент, слова которого приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что Россия также продолжает развивать научные роты и собирается создать технопарк для молодых специалистов. По его словам, выпускники высших учебных заведений смогут проходить в технопарке воинскую, а не альтернативную службу, используя свои навыки и знания. Глава государства отметил, что пока готового рецепта реализации этого проекта на практике нет. Кроме того, как рассказал Путин, проект тормозят ограниченные бюджетные средства. «Но все равно, делаем и будем дальше продолжать делать, так что пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален», — заявил Путин.

По материалам «ДП»