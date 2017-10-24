Путин поручил правительству и ЦБ узаконить ICO и криптовалюты в России

Владимир Путин поручил правительству и Центробанку подготовить поправки в законодательство, которые узаконивают «регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путём размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг». Об этом говорится на сайте Кремля.

Помимо этого, в законодательстве должны появиться определения «технологии распределённых реестров», «цифрового аккредитива», «цифровой закладной», «криптовалюты», «токенов» и «смарт-контрактов». Примечательно, что узаконивание криптовалют и майнинга не будет означать, что появится полное разрешение подобных действий на территории России. Получается, что подобные понятия официально появятся в российском праве. Дальнейшую судьбу криптовалют и их разрешения в стране определят разработки и принятия законопроектов.

Напомним, ранее основатель «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, что биткоин поможет России бороться с гегемонией США в мировой финансовой системе. В этом материале мы решили разобраться, что такое биткоины и действительно ли за криптовалютами — будущее.