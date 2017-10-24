«Почта России» не смогла вовремя доставить Павлу Дурову письмо из ФСБ

«Почта России» не сумела в срок доставить заказное письмо ФСБ, которое предназначалось основателю «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павлу Дурову. В письме был запрос, в котором ФСБ требовала раскрытия ей переписки пользователей Telegram. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, которому Дуров доверил защиту тайны переписки в российских судах.

По словам Чикова, ФСБ отправила письмо 12 июля, предписав Telegram предоставить необходимые данные до 19 июля. Однако компания не могла выполнить это требование, так как письмо в Telegram было доставлено только 21 июля.

«В связи с тем, что уведомление ФСБ пересылается без приписки, установить причину недоставки уведомления отправителю не представляется возможным. Приносим Вам свои извинения за ненадлежащее исполнение предоставленной услуги», — говорится в письме за подписью руководителя службы управления сетью «Почты России» Марии Дуденковой.

Примечательно, что «Почта России» запланировала сократить срок доставки посылок до 36 часов к 2022 году. Об этом заявил гендиректор компании Николай Подгузов, пишет ТАСС.

«Речь идет о сооружении мощных логистических почтовых центров, магистральных почтовых центров и, конечно же, нам необходимо думать о более эффективной организации так называемой "последней мили" — доставке товара от почтового отделения до непосредственно потребителя», — рассказал он.

Напомним, летом глава Роскомнадзора Александр Жаров поставил ультиматум Дурову, требуя предоставить сведения о Telegram. В конечном итоге Дуров дал согласие, и ведомство внесло мессенджер в реестр, заявив, что блокировки приложения в России не будет.

В интернете даже появился короткометражный фильм, основанный на событиях вокруг конфликта.