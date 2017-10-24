Штаб Ксении Собчак возглавит руководитель президентской кампании Ельцина

24 октября в Москве проходит пресс-конференция Ксении Собчак, на которой она рассказывает о предстоящих президентских выборах в 2018 году. В начале трансляции, которую ведет телеканал «Дождь», телеведущая сказала, что посвящает пресс-конференцию российским политзаключенным — она показала фотографии Кирилла Серебренникова и Олега Навального, а также упомянула режиссера Олега Сенцова и журналиста РБК Александра Соколова.

«Я хочу отдельно упомянуть Алексея Малобродского. Я недавно была лично на этом процессе и являюсь поручителем Сергея Серебренникова, так вот Алексей Малобродский, для меня вообще дикость видеть его в клетке, — человек, которого судят за то, в чем он не участвовал», — сказала Собчак.

Помимо этого, будущий кандидат в президенты России рассказала, что политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко возглавил ее кандидатский штаб. Малашенко известен тем, что занимался президентской кампанией Бориса Ельцина в 1996 году. Собчак также уточнила, что за интернет-продвижение будет отвечать политтехнолог Виталий Шкляров, а кампанию организует политтехнолог Алексей Ситников.

Над экономической программой будет работать Владислав Иноземцев. В этой связи телеведущая также упомянула экономиста Андрея Мовчана, не уточнив, будет ли они работать с ней. Помимо этого, режиссер и сценарист Дуня Смирнова будет руководить инклюзивным образованием, а юрист и общественный деятель Елена Лукьянова будет курировать все правовые аспекты. Телеведущий Антон Красовский станет модератором штаба. Собчак также рассказала о судьбе Крыма после победы на выборах: она назвала присоединение полуострова нарушением Будапештского Меморандума от 1994 года. «С точки зрения международного права Крым — украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать», — подчеркнула Собчак.

Напомним, 18 октября стало известно о том, что Ксения Собчак собирается баллотироваться в президенты России. При этом телеведущая допустила, что если ЦИК зарегистрирует политика Алексея Навального, то она снимет свою кандидатуру. В свою очередь, телеведущий Иван Ургант даже успел снять пародию на предвыборный ролик Собчак. Мы вспомнили лучшие луки знаменитости в стиле power-dressing и предположили, как будет выглядеть первая российская женщина-президент.