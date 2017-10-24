Недешевые понты: Россияне арендуют частный самолет для фото в Instagram
У российских пользователей Instagram появилась возможность похвастаться «личным» самолетом, сделать снимки у его трапа и запечатлеть себя с томным взглядом на его борту, пишет английское издание Business Insider.
«Взятый напрокат джет помогает им создать фейковый роскошный образ жизни», - говорит издание.
Фотосессия на Gulfstream G650 стоит от 14 до 25 тысяч рублей. Интерьеры частного бизнес-джета Falcon, Bombardier или Gulfstream стоят гораздо дороже - от 70 тысяч рублей. В стоимость уже включены фотограф и визажист. Также клиентам могут за дополнительную плату принести напитки и еду.
Самолет располагается в московском аэропорту Внуково.Там находится фюзеляж, возле которого клиенты могут сымитировать предстоящий полет.
Напомним, ранее в Instagram запустилась услуга аренды 101 розы для селфи – 101 красную розу можно заказать на 10 минут, чтобы сделать «отличные праздничные фото и поразить всех подруг».
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