Появление ребенка — едва ли не самое ужасное событие в вашей жизни (так считают ученые!)

В журнале Demography было опубликовано исследование, которое говорит о том, что молодые родители — едва ли не самые несчастные в мире люди. Исследование «Родительское благополучие в связи с рождением первого ребёнка как определяющий фактор дальнейшего увеличения числа детей в семье» провели канадский демограф Рейчел Марголис и ее коллеги в Германии. Примечательно, что эта европейская страна в 2015 году опередила Японию как место с самой низкой рождаемостью в мире.

Ученые-демографы пытались понять различие между количеством детей, которое хотят люди, и тем количеством отпрысков, которое в итоге у них появляется. Например, немцы в среднем говорят, что хотят двоих детей, а потом заводят всего полтора (имеются в виду статистические усредненные данные — Прим. ред.). Данные также говорят о том, что большое количество людей, которые до рождения детей планировали больше двух отпрысков, резко передумывают после появления первого же ребенка. Казалось бы, с чем это может быть связано?

Ученые винят во всем «падение благополучия в связи с рождением первого ребёнка», а если говорить простым языком, то это банальное недовольство жизнью. Чтобы собрать данные, демографы спрашивали респондентов об их «общем благополучии» в течение пяти лет: трех лет до рождения ребенка и двух лет после. При этом напрямую вопрос о родительстве не задавался из-за существующего табу, наложенного обществом на признание в том, что дети высасывают из молодых родителей силы.