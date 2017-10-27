Появление ребенка — едва ли не самое ужасное событие в вашей жизни (так считают ученые!)
Демографы провели исследование и выяснили, каким образом впечатления от родительства в течение жизни воздействуют на уровень рождаемости в стране. Результаты поражают: оказывается, молодые родители даже несчастнее тех, кто потерял близкого человека. Мы публикуем красноречивые результаты работы ученых.
В журнале Demography было опубликовано исследование, которое говорит о том, что молодые родители — едва ли не самые несчастные в мире люди. Исследование «Родительское благополучие в связи с рождением первого ребёнка как определяющий фактор дальнейшего увеличения числа детей в семье» провели канадский демограф Рейчел Марголис и ее коллеги в Германии. Примечательно, что эта европейская страна в 2015 году опередила Японию как место с самой низкой рождаемостью в мире.
Ученые-демографы пытались понять различие между количеством детей, которое хотят люди, и тем количеством отпрысков, которое в итоге у них появляется. Например, немцы в среднем говорят, что хотят двоих детей, а потом заводят всего полтора (имеются в виду статистические усредненные данные — Прим. ред.). Данные также говорят о том, что большое количество людей, которые до рождения детей планировали больше двух отпрысков, резко передумывают после появления первого же ребенка. Казалось бы, с чем это может быть связано?
Ученые винят во всем «падение благополучия в связи с рождением первого ребёнка», а если говорить простым языком, то это банальное недовольство жизнью. Чтобы собрать данные, демографы спрашивали респондентов об их «общем благополучии» в течение пяти лет: трех лет до рождения ребенка и двух лет после. При этом напрямую вопрос о родительстве не задавался из-за существующего табу, наложенного обществом на признание в том, что дети высасывают из молодых родителей силы.
Оказалось, что скорость падения первоначального уровня удовлетворенности жизнью (до рождения детей) даже выше ожидаемых показателей. Все знают, что мало кто рад тому, что придется столкнуться с бессонными ночами и испачканными подгузниками. Но исследование по-настоящему удивило ученых, так как уровень несчастья оказался действительно очень высоким. Тем не менее, недовольство касалось только первых 2-3 лет после рождения ребенка.
В свою очередь издание Washington Post пишет, что это исследование Марголис не единственное, в котором респондентов просили оценить уровень удовлетворенности во время определенного жизненного события по шкале от 1 до 10. Журналисты смогли провести несколько сравнений между аналогичными показателями в моменты развода, безработицы или смерти супруга. Выяснилось, что развод понижает в среднем уровень счастья на 0,6 пункта, а отсутствие работы или смерть супруга — на один целый балл. При это рождение ребенка, видимо, полностью выбивает родителей из колеи — показатель снижается аж 1,6 балла.
Ученые также распределили источники неудовлетворённости на три категории: первая и вторая состояли из проблем зачатия, беременности и родов (и другие медицинские показатели — Прим. ред.). Третья же касалась «постоянного и обостренного характера воспитания ребёнка в течение первого года жизни» и включала такие испытания, как «депрессию, домашнюю изоляцию и разрушение отношений». Поэтому если вы планируете завести детей, то будьте готовы к тому, что столкнетесь с депрессией, одиночеством и ссорами с партнером.
Но не все настолько ужасно! Авторы исследования говорят о том, что высокие показатели неудовлетворенности жизнью относятся лишь к молодым родителям, а не, скажем, родителям ученика начальных классов или ребенка постарше. Изначально исследование было попыткой выяснить, что происходит с семьями в Германии. Ученые добавляют, что дальнейшие исследования были бы единственным способом «рассмотреть то, каким образом впечатления от родительства в течение жизни воздействуют на динамику фертильности в сторону повышения или снижения рождаемости».
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