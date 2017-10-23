РПЦ разработала курс семейной жизни для старшеклассников

Православная церковь предложила включить в обязательную школьную программу учебный курс «Нравственные основы семейной жизни». При этом идею поддержали в Ассоциации родительских комитетов и сообществ и в Минобрнауки, куда соответствующее предложение поступило от РПЦ.

Священиики разработали курс для старшеклассников, в рамках которого подростки познакомятся с «базовыми семейными ценностями, свойственными отечественной культуре», а также подготовятся к «созданию крепкой многодетной счастливой семьи».

Вопрос о включении нового курса в школьную программу будет обсуждаться в ноябре на заседаниях учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования.