Минтруд опроверг повышение трудового стажа россиян

Увеличение стажа работы для получения пенсии по старости в правительстве не обсуждается, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ. «Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается», — заявила пресс-секретарь главы министерства Мария Исянова.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, ссылаясь на троих федеральных чиновников, что сейчас обсуждается повышение не возраста выхода на пенсию, а минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости. По мнению одного из источников газеты, эта мера будет стимулировать людей дольше работать и выходить из серого сектора, что принесет больше доходов в Пенсионный фонд (ПФР) и в целом оздоровит экономику страны. Источники газеты не указали, на сколько может увеличиться показатель минимального трудового стажа. В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Чтобы получить право на страховую пенсию по старости в 2017 году, необходимо иметь не менее восьми лет страхового стажа и 11,4 пенсионных балла. Пенсионное законодательство предусматривает постепенное увеличение пенсионных баллов до 30 и страхового стажа до 15 лет — к 2025 году.

Ранее пенсионную реформу с учетом повышения планки трудового стажа провели на Украине. Так, если человек официально проработал 25 лет, он сможет выйти на пенсию в 60 лет, если же его стаж составляет от 15 до 25 лет, пенсионный возраст повышается до 63 лет, а если меньше 15 лет, то пенсия будет назначена только в 65 лет. Тем, кто не будет соответствовать критериям закона, вместо пенсии будет назначаться государственная социальная помощь. Недостающий страховой стаж можно будет купить по установленной правительством цене, уточняет РБК.

По материалам «ДП»