Опубликован список стран-рекордсменов по количеству космического мусора

Business Insider назвал 3 страны, которые оставили на орбите больше всего отходов. Издание отметило, что список «загрязнителей» возглавили США с 3999 фрагментами космического мусора. На втором месте расположилась Россия – 3961, а замыкает тройку лидеров Китай – 3475.

На земной орбите сегодня летает почти 15 тысяч обломков ракет и крупного космического мусора. Если загрязнение космоса продолжится в тех же масштабах, то это приведет к «синдрому Кесслера»: из-за обилия мусора на орбите будет невозможно разместить там спутники и иные космические аппараты.