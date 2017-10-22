В России изменится порядок диспансеризации населения

Министр здравоохранения Вероника Скворцова подчеркнула, что в рамках диспансеризации будут проводиться бесплатные обследования на всю группу неинфекционных заболеваний, а также связанные с ними факторы риска. При этом изменится и период диспанцеризации: «С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года», – отметила глава Минздрава.

О каких «определенных возрастных группах» говорила Скворцова пока неизвестно.

Для детей скрининги останутся ежегодными. Однако порядок их проведения может быть изменен. Планируется отменить осмотры в детских образовательных учреждениях, ультразвуковые исследования сердца, определение уровня глюкозы в крови и флюорография легких.