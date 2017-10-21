Владимир Познер поддержал Ксению Собчак

Владимир Познер опубликовал колонку, в которой поддержал решение Собчак баллотироваться в президенты РФ на выборах 2018 года.

Он также отметил, что телеведущая «не рассчитывает стать президентом РФ», но предлагает альтернативу исчезнувшей графе «Против всех» в избирательном бюллетене:

«Допустим, что за эту кандидатуру – Собчак/Против всех – проголосует 25% избирателей, то есть больше, чем за все партии, кроме Путина. Это важный сигнал. Это реальное выражение того, что четверть избирателей недовольны положением дел. И это игнорировать нельзя».

Познер также написал, что поддерживает выдвижение Собчак как кандидата «против всех» и даже призывает голосовать за неё на предстоящих выборах:

«Я поддерживаю ее и призываю всех, кто считают, что и в самом деле не за кого голосовать, проголосовать за кандидата «против всех». Важно, чтобы власть понимала, что многие недовольны положением веще».

18 октября Ксения Собчак опубликовала ролик, в котором объявила о своем участии в выборах президента 2018 года. Журналистка назвала себя «кандидатом против всех», полемизировать с властью в рамках предвыборной гонки. При этом она отметила, что, в случае допуска к выборам Алексея Навального, снимет свою кандидатуру.