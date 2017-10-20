Ася Казанцева предложила собрать деньги на гонорар Ричарду Докинзу
Журналист и автор научно-популярных книг Ася Казанцева предложила с помощью краудфандинговой кампании возместить британскому писателю и ученому Ричарду Докинзу гонорар в размере 25 тысяч долларов (почти 1,5 миллиона рублей), который ему не выплатили организаторы фестиваля Geek Picnic. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Представители научного сообщества и крупнейшая российская краудфандинговая платформа Planeta.ru поддержали инициативу Казанцевой. Сейчас решается вопрос, кто возьмется представлять интересы известного ученого. Ранее сам Докинз обещал направить всю сумму гонорара в фонд его имени в поддержку разума и науки.
Скандал с долгами организаторов фестиваля Geek Picnic всемирно известному ученому разгорелся несколько дней назад. Главный организатор Николай Горелый заявил, что большинство финансовых обязательств перед Докинзом, в том числе перелет первым классом, были выполнены еще до начала Geek Picnic.
Здесь можно прочитать лекцию ученого-эволюциониста, которую он прочитал в Петербурге об экономике в биологии и гонке вооружений среди деревьев и животных.
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