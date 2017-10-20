Ася Казанцева предложила собрать деньги на гонорар Ричарду Докинзу

Журналист и автор научно-популярных книг Ася Казанцева предложила с помощью краудфандинговой кампании возместить британскому писателю и ученому Ричарду Докинзу гонорар в размере 25 тысяч долларов (почти 1,5 миллиона рублей), который ему не выплатили организаторы фестиваля Geek Picnic. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Представители научного сообщества и крупнейшая российская краудфандинговая платформа Planeta.ru поддержали инициативу Казанцевой. Сейчас решается вопрос, кто возьмется представлять интересы известного ученого. Ранее сам Докинз обещал направить всю сумму гонорара в фонд его имени в поддержку разума и науки.