Родственники погибших в крушении А321 над Египтом подали иск на 93 млрд рублей

Родственники погибших в крушении самолета А321 над Синайским полуостровом в 2015 году подали иск к перевозчику и страховщикам на общую сумму около 1,4 млрд евро (более 93 млрд рублей), пишет Интерфакс со ссылкой на адвоката истцов Анатолия Кучерену.

Иск в Замоскворецкий суд Москвы был направлен 19 октября от 118 потерпевших. Ответчиками стали выполнявшая рейс авиакомпания «Когалымавиа» (использует бренд Metrojet), страховавшая жизнь пассажиров и экипажа компания «Ингосстрах», перестраховщик Allianz, лизинговая фирма AerCap, и туроператор Brisco (ООО «Триомед»). Кучерена пояснил, что сумма иска складывалась исходя из расчета компенсации «убытков, морального вреда, потери кормильца, а также страхового возмещения».

Объем искового заявления вместе с дополнениями составляет почти 1 млн листов. В суд документы были доставлены в двух больших чемоданах весом почти 50 кг. Он подчеркнул, что число истцов будет увеличено в ближайшее время. Иск был подан через 2 дня после того, как «Ингосстрах» заявил о завершении выплат родственникам погибших: по 2 млн рублей за каждого пассажира и 25 тыс. рублей на погребение.

Кучерена назвал такие выплаты «мизерными». Ранее в «Ингосстрахе» уже рассказывали об иске от 10 семей погибших. Сумма иска не называлась. Кучерена ранее рассказал, что наследникам первого порядка предлагали около 2 млн рублей, второго — 600 тыс. рублей. После получения денег пострадавшие подписывали отказ от претензий. Адвокат подчеркнул, что даже заключившим договоры потерпевшим будет оказана помощь в расторжении и истребовании достойных выплат. По его оценке, бюджет страховых выплат составляет сотни миллионов долларов, а суммы страховщиков ничем не обоснованы. Как пояснил Кучерена, российские законы устанавливают минимальную страховую выплату родственникам погибших в катастрофе на уровне 2 млн рублей.

Однако Монреальская конвенция, регулирующая только международные авиаперевозки, предусматривает выплату до 9 млн рублей. Конвенция действует, если место отправления и место назначения находятся на территории стран-участниц. Россия подписала конвенцию в августе 2017 года, а Египет принял ее в 2005 году. Самолет рейса А321 авиакомпании «Когалымавиа» из Шарм-эль-Шейха в Петербург взорвался над Синайской пустыней в Египте утром 31 октября 2015 года. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Российские спецслужбы установили, что на борту самолета взорвалась бомба, произошедшее квалифицировали как теракт.

По материалам «ДП»