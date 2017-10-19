СМИ: «Ведомости» в Петербурге прекращают работу

АО «Бизнес Ньюс Медиа», издатель газеты «Ведомости», приостанавливает выпуск региональных страниц, подготовленных редакцией в Санкт-Петербурге. Последний номер со специальной местной полосой выйдет в пятницу, 20 октября.

Об этом 19 октября сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с планами издателя.

Гендиректор АО «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров сообщил изданию, что в привычном виде региональная полоса в Петербурге больше публиковаться не будет. Московская редакция «Ведомостей» должна представить новое видение того, какими должны быть региональные новости, объяснил Прозоров. не уточнив сроки.

Страница с петербургскими новостями в городской версии газеты заменяет полосу «Культура» в федеральном номере.

«Ведомости Санкт-Петербургский выпуск» зарегистрировано как отдельное СМИ. В петербургской редакции сейчас работают пять журналистов. Бизнес оформлен на «дочку» «Бизнес Ньюс Медиа» — ООО «Балтик Бизнес Медиа». По словам Прозорова, закрывать это юрлицо не планируется.

В 2016 году выручка АО «Бизнес Ньюс Медиа» по российским стандартам бухгалтерского учета превысила, по данным «СПАРК-Интерфакс», 783 млн рублей, что на 5% больше, чем в 2015-м, убыток от продаж по основной деятельности снизился по сравнению с предыдущим годом в 6,4 раз до 26 млн рублей. Чистая прибыль в 2016 году равнялась 58 млн рублей против 289 миллионов чистого убытка годом ранее.

Акционером АО «Бизнес Ньюс Медиа» выступает российское АО «Аркан Инвестмент», учрежденное Яной Мозель-Кудрявцевой.

По материалам «Фонтанки»