Россияне назвали Данилу Багрова национальным супергероем

«В этом персонаже есть много противоречивого, но, с другой стороны, он — герой своей эпохи, правдоподобный и следующий каким-то своим, важным для него жизненным принципам», — прокомментировали решение пользователей в оргкомитете.

В списке кандидатов в супергерои также были Илья Муромец, Дядя Степа, Эраст Фандорин, Артур Пирожков, Ольга Терентьева (сериал «Ольга»), Фома (сериал «Физрук»), Макс Андреев («Духлесс»), Глеб Жеглов («Место встречи изменить нельзя»), Игорь Соколовский («Мажор»), Лютый («Девятая рота»), Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), Сергей Глухарев («Глухарь»), Алеша Корсак («Гардемарины, вперед!») и некоторые другие персонажи.

«Наших условий было только два. Во-первых, герой из России. Во-вторых, речь шла не о реальных людях, а о вымышленных персонажах или собирательных образах. Меньше всего мы хотели столкнуться с политикой или какими-то этическими противоречиями», — уточнили организаторы голосования.