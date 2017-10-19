Петербуржец три дня обворовывал терминал Пулкова, меняя маскировку

В Петербурге сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину, который в течение трех дней приезжал в Пулково, чтобы обворовывать магазин, расположенный в терминале аэропорта. Об этом сообщается на сайте транспортного управления МВД по Северо-Западному региону.

Известно, что петербуржец приезжал в аэропорт в разное время суток и маскировался, используя разные костюмы и головные уборы. За трое суток он вынес из магазина упаковки конфет, детские игрушки, бейсболку с логотипом футбольной команды, а также окорок массой около 1,5 кг. Общая стоимость похищенных товаров составила примерно 10 тысяч рублей.

Мужчина уже привлекался за хищение чужого имущества в Выборгском районе Петербурга и метрополитене. После краж в аэропорту на него завели уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).