Ричард Докинз прокомментировал ситуацию с невыплатой гонорара от Geek Picnic

Ричард Докинз прокомментировал ситуацию с невыплатой ему гонорара за выступление на Geek Picnic, который прошел этим летом в Петербурге. Ученый написал, что организаторы фестиваля пытаются решить эту проблему. 

Портал Meduza, в свою очередь, сообщил, что у организаторов фестиваля имеются долги перед подрядчиками и сотрудниками и против них уже поданы иски в суд. В свою очередь, один из организаторов Geek Picnic Николай Горелый отрицал, что Докинзу не заплатили и заявил, что большинство финансовых обязательств Geek Picinic перед ученым выполнил.

 

 

Как пишет Meduza, фестиваль не расплатился еще с несколькими бывшими сотрудниками. По словам одного из них, в общей сложности долг бывшим работникам и подрядчикам составляет больше 2 млн рублей. Выручка за последний фестиваль составила около 10 млн рублей.

Здесь можно прочитать лекцию ученого-эволюциониста, которую он прочитал в Петербурге об экономике в биологии и гонке вооружений среди деревьев и животных.


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