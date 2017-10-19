Ричард Докинз прокомментировал ситуацию с невыплатой гонорара от Geek Picnic

Ричард Докинз прокомментировал ситуацию с невыплатой ему гонорара за выступление на Geek Picnic, который прошел этим летом в Петербурге. Ученый написал, что организаторы фестиваля пытаются решить эту проблему.

Портал Meduza, в свою очередь, сообщил, что у организаторов фестиваля имеются долги перед подрядчиками и сотрудниками и против них уже поданы иски в суд. В свою очередь, один из организаторов Geek Picnic Николай Горелый отрицал, что Докинзу не заплатили и заявил, что большинство финансовых обязательств Geek Picinic перед ученым выполнил.