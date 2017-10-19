Ричард Докинз прокомментировал ситуацию с невыплатой гонорара от Geek Picnic
Ричард Докинз прокомментировал ситуацию с невыплатой ему гонорара за выступление на Geek Picnic, который прошел этим летом в Петербурге. Ученый написал, что организаторы фестиваля пытаются решить эту проблему.
Портал Meduza, в свою очередь, сообщил, что у организаторов фестиваля имеются долги перед подрядчиками и сотрудниками и против них уже поданы иски в суд. В свою очередь, один из организаторов Geek Picnic Николай Горелый отрицал, что Докинзу не заплатили и заявил, что большинство финансовых обязательств Geek Picinic перед ученым выполнил.
Geek Picnic has been in touch with me. The group is now working to resolve the situation and pay my charitable foundation the money owed.— Richard Dawkins (@RichardDawkins) 18 октября 2017 г.
Как пишет Meduza, фестиваль не расплатился еще с несколькими бывшими сотрудниками. По словам одного из них, в общей сложности долг бывшим работникам и подрядчикам составляет больше 2 млн рублей. Выручка за последний фестиваль составила около 10 млн рублей.
Здесь можно прочитать лекцию ученого-эволюциониста, которую он прочитал в Петербурге об экономике в биологии и гонке вооружений среди деревьев и животных.
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