Вышло интервью Владимира Познера Юрию Дудю о Путине, Медведеве и Земфире

Ранее Владимир Познер рассказал о своем отношении к Юрию Дудю во время творческого вечера. Он заявил, что знает о том, что Дудя называют «вторым Владимиром Познером». «Да, я смотрел его интервью. Он талантливый человек, конечно. Он хорошо готовится, видно, что знает собеседника. Матерится он зря. Но это молодежная аудитория, видимо, им нравится», — сообщил Познер.