Вышло интервью Владимира Познера Юрию Дудю о Путине, Медведеве и Земфире
На Youtube-канале «вДудь» 18 октября выложили интервью телеведущего Владимира Познера Юрию Дудю. Оно проходило по условиям прямого эфира, без редактуры.
В интервью Познер и Дудь обсудили вопросы цензуры на государственных телеканалах, инцидент с южнокорейским «Боингом», отношение к телеведущим-пропагандистам Соловьеву и Киселеву, неудачные интервью Познера с Дмитрием Медведевым и Земфирой, доходы Познера, страхи, персону Владимира Путина, «нежелательных гостей» в эфирах на ТВ, нецензурные выражения, а также внешний вид самого Дудя.
Ранее Владимир Познер рассказал о своем отношении к Юрию Дудю во время творческого вечера. Он заявил, что знает о том, что Дудя называют «вторым Владимиром Познером». «Да, я смотрел его интервью. Он талантливый человек, конечно. Он хорошо готовится, видно, что знает собеседника. Матерится он зря. Но это молодежная аудитория, видимо, им нравится», — сообщил Познер.
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