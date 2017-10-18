В России завели первое уголовное дело об оскорблении чувств атеистов

В Краснодарском крае возбудили дело о возбуждении ненависти к социальной группе «атеисты» (часть 1 статьи 282 УК РФ), фигурантом которого стал местный житель Максим Дроздов, сообщил в Facebook его адвокат Алексей Аванесян.

«Впервые в РФ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282 УК РФ в отношении поэта, якобы негативно оценившего социальную группу атеисты. До последнего не верил, что возбудятся. Это донное же дно...», — написал Аванесян.

Поводом для возбуждения дела стала строка «Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!». По словам юриста, уголовное дело завели еще 4 октября, однако Дроздов и его адвокат узнали об этом случайно. «Мы знали, что сейчас проводится проверка, моего подзащитного несколько раз вызывали на допросы, на которых он объяснял, что не хотел никого оскорблять своими стихами. Там содержалась сатира на действительность. Позже нам сообщили, что произведения Дроздова отправили на лингвистическую экспертизу. По ее результатам в них все же нашли оскорбления чувств атеистов», — рассказал адвокат «Коммерсанту».

Максим Дроздов, который проходит обвиняемым по этому делу, работает токарем на заводе. У него есть семья и дети. В свободное время он пишет стихотворения, которые публикует в социальных сетях. Аванесян рассказал, что Дроздов опубликовал ироничное стихотворение про «мифическую деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую Бога». «Зацвели в лесу пролески, вдалеке щебечет птичка. На костре со слабым треском догорает еретичка», — цитирует адвокат. В сентябре Дроздов дважды был у следователя в рамках доследственной проверки. «Заявитель посчитал, что, оскорбляя социальную группу „еретички“, оскорбляются и атеисты», — рассказал Аванесян. Адвокат пообещал выложить текст постановления о возбуждении уголовного дела в четверг, 19 октября, после допроса его подзащитного.

Согласно справке об исследовании стихотворение Дроздова содержит высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц, объединённых по религиозному признаку (лица, не верующие в бога — атеисты), смысловое понимание которых призывает к враждебным действиям одну группу лиц (верующих в бога) по отношению к другой группе лиц (не верующих в бога — атеистам). Об этом написано в документе, выдержку из которого привел адвокат.

По материалам «ДП»