«РосАл» больше не будет продавать алкоголь по ночам из-за критики Полтавченко

Алкомаркеты «РосАл 24» изменили режим работы после критики губернатора Петербурга. Пользователи сети обратили внимание, что магазины перестали продавать алкоголь в ночное время.

Теперь на входе в торговые залы алкомаркета появляется цепочка и табличка о том, что магазин работает с 11 до 22 часов.

Связаться с руководством алкомаркета не удалось, однако сотрудник одного из магазинов пояснил корреспонденту «Фонтанки», что магазин прекращает работу в 22.00, а в ночное время торговая точка работает как бар. Весь ассортимент алкомаркета для заказа недоступен. В розлив можно взять несколько позиций «горячительных напитков и элитного алкоголя». По словам собеседника издания, такой же режим действует в других точках сети. Причины изменения режима работы сотрудник «РосАл 24» не прокомментировал, подчеркнув, что компания соблюдает запрет о розничной продаже алкоголя в ночное время. Впрочем, уносить с собой перелитый в стаканчики алкоголь не возбраняется, отметил собеседник издания.