Лоукостер «Победа» запустит ежедневные рейсы между Петербургом и Москвой

Лоукостер «Победа» планирует запустить ежедневные рейсы между Петербургом и Москвой с 29 октября. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Изначально информация об этом стала известна еще в июле. Представители «Победы» сообщили, что цены на билеты будут начинаться от 999 рублей.

На сайте лоукостера говорится, что из Петербурга самолеты будут вылетать в 21:05, а из Москвы — в 11:10. Полет займет около полутора часов.

Примечательно, что гендиректор лоукостера Андрей Калмыков считает главным конкурентом своей компании высокоскоростные поезда «Сапсан», курсирующие между двумя городами. «Победа» рассчитывает привлечь большее количество клиентов как раз за счет низкой цены на билеты.