Рейтинг: Самые безопасные города для женщин

Компания Thomson Reuters Foundation выяснила, какие города наиболее безопасны для женщин.

Компания провела исследование, в ходе которого опросила экспертов по проблемам женщин в 19 городах с населением более 10 миллионов человек. Населенные пункты оценивали по четырем критериям: сексуальное насилие, доступ к медицинской помощи, пагубные культурные традиции и экономические возможности.

Возглавил рейтинг Лондон, на втором месте находится Токио, далее идет Париж, а замыкает четверку лидеров Москва. Самыми опасными городами для женщин, согласно исследованиям компании, являются Каир (Египет), Карачи (Пакистан), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и столица Индии Дели.