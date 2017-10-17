В России в 2018 году появится биометрический доступ к банковским сервисам

В России уже в будущем году граждане смогут пользоваться удаленным доступом к банковским сервисам с помощью биометрии. Об этом в эфире «России 24» заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«По инициативе Центрального банка и Министерства связи „Ростелеком“ сейчас занимается разработкой программы, и в следующем году она уже практически будет использоваться для удаленного доступа к банковским сервисам», — сказал он.

Компания, по словам Осеевского, сотрудничает в этом направлении с более чем 20-тью российскими банками. Проект пилотный. Но в «Ростелекоме» уверены, что у него есть потенциал также в иных сферах, в частности, в медицине и транспорте. Биометрическая платформа позволит кредитным организациям распознавать клиентов по биометрическим данным (по лицу или голосу). Благодаря таким нововведениям граждане смогут открывать счета удаленно. «Ростелеком» планирует вложить в разработку платформы 200 млн рублей, на первом этапе он собирается финансировать проект самостоятельно. Коммерческая эксплуатация сервиса начнется не ранее января 2018 года.

По материалам «ДП»