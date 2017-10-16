Плюшевый чужой, антистресс-грибы, свисток для похудения и другие странные товары с AliExpress
Сегодня стало известно, что «Почта России» предлагает автоматически взимать пошлину с интернет-покупок дороже 50 евро. Первым магазином, где протестируют нововведение, станет AliExpress — самая популярная площадка для онлайн-шоппинга среди россиян. Мы решили посмотреть, какие удивительные вещи предлагают купить китайцы.
Шлем-держатель для стаканов
Если хочется удивить гостей, а в доме нет подноса.
Подсветка для унитаза
Устройство, которое работает на обычных пальчиковых батарейках. Создает атмосферу ночного клуба прямо в уборной.
Кодовая пробка для бутылки с вином
На случай, если те, кто живет с вами, нет-нет да и пригубят из запасов в вашем винном погребе.
Принтер для маникюра
Просто выберите шаблон, а затем просто подставляйте пальцы. Эта штука все сделает за вас!
Бумажные салфетки/туалетная бумага в виде долларов
Когда очень негативно настроен против финансовой системы США.
Свисток, помогающий похудеть
Принцип работы прибора заключается в интенсивной работе диафрагмы. Есть мнение, что такое дыхание запускает процесс расщепления жировых клеток и снижает уровень стресса. Меньше стресса — меньше поводов для его заедания.
Ползучая скалапендра на пульте управления
Когда очень хочется завести домашнее животное, но у тебя аллергия или ты не способен за ним ухаживать.
Шлейка для хомяка
Иногда даже хомякам необходимо подышать свежим воздухом на улице.
Подушка в виде оторванного хвоста ящерицыПлюшевый хвост ящерицы очень удобно подложить под шею, а еще его можно примерить на себя, как показано на иллюстрации.
Мужская меховая куртка
Монохромная верхняя одежда для мужчин, которые постоянно мерзнут во время суровых российских зим.
Занавеска для душа, создающая иллюзию купания огромной резиновой утки
Каждый раз, заходя в ванную, вам будет казаться, что в ней обосновалась могучая инфернальная утка, которая прячется за занавеской. В детстве резиновая уточка развлекала вас во время купания, а теперь она выросла вместе с вами!
Повязка на голову в виде баскетбольной корзины
Когда очень любишь баскетбол, но по жизни интроверт.
Занавеска для душа в виде страницы Youtube
Все мы любим петь в душе, а с этой занавеской можно собрать тысячи просмотров вашего выступления на Youtube, даже не имея дома интернета.
Копилка, жующие ваши монеты
Когда вы подносите монету ко рту копилки, она тут же оживает и поглощает ваши деньги, чтобы сохранить их на самые важные покупки.
Плюшевый чужой
Для фанатов кинофраншизы о космических приключениях Эллен Рипли и для тех, кто любит мягкие игрушки (одновременно).
Игрушка-эксгибиционист
Анимированная игрушка в виде мужчины со странными наклонностями. Детям такую лучше не дарить.
Антистресс-грибы
Когда не успел сходить за дарами природы в лес и очень от этого нервничаешь.
Поясная сумка в виде нижней части живота
Китайцы не перестают удивлять новыми творениями в сфере дизайна. Эта поясная сумка станет в буквальном смысле продолжением вашего тела.
Детская игрушка - надувные рога
Подозреваем, что с помощью данной игры можно развить ловкость рук и отличный глазомер.
Немецкие железные кресты
На AliExpress можно найти почти все, даже немецкие военные наградные знаки.
Резиновая маска в форме эмодзи
На презентации iPhone X показали функцию анимированных эмодзи. Но если пока нет возможности приобрести флагманский телефон от Apple, то можно нацепить эту маску.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.